"Дома нет, а дымоход – остался": жители Бортничей показали последствия российской атаки
Враг 11 декабря запустил баллистические ракеты в направлении Киева. Силы ПВО сбили все цели, однако обломки упали в Дарницком районе и нанесли немало разрушений.
В частности, обломки рухнули в Дарницком районе в Бортничах. Там повреждены десятки домов. В большинства местных вылетали окна, двери и частично поврежденные дома, но есть и те, чьи дома полностью разрушены.
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Осталась одна печь
Жители Бортничей рассказали, что около 4 утра прогремел мощный взрыв. Мужчина по имени Александр рассказал, что в его доме вылетели все окна и двери. Он вместе с женой пытался выйти из дома, но дверь была заблокирована. Семью спасли сотрудники ГСЧС, прибывшие на место падения обломков.
Проснулись от того, что был столь громкий взрыв. В комнате вылетело окно – его вырвали. Попробовали выйти во двор, но дверь заклинила,
– вспомнил мужчина ночную атаку.
Он добавил, что когда спасатели вытащили их из поврежденного дома, мужчина увидел все последствия атаки. Александр рассказал, что в Бортничах было много полицейских, карет скорой и спасателей, а везде валялись разбитые окна и двери.
Житель Бортничей Виктор во время ночной атаки лишился своего жилья. Он рассказал, что у него осталась только одна печь и некоторые инструменты, а все остальное – под завалами. Несмотря на разрушенное здание, мужчина находит повод для улыбки – уцелевшая часть камина, который он строил сам. Большая часть разрушена, но дымоход – уцелел.
Это я своими руками строил этот камин. Хорошо, что не пожалел цемента, и теперь только он остался. 8 метров в высоту был. Половина упала, а это осталось. Как во время войны – осталась одна печка, а дома нет,
– говорит мужчина.
Разрушение после ракетной атаки: смотрите видео
Атака на Киев 11 декабря: главное
- Около 4 утра враг запустил баллистические ракеты в направлении Киевской области. По предварительным данным, пуски производились с территории Брянской области. Всего враг атаковал 8 ракетами, которые силы и средства ПВО успешно ликвидировали.
- За считанные минуты в Киеве раздались взрывы, а после них – объявили воздушную тревогу. Юрий Игнат объяснил, что баллистические ракеты летят слишком быстро и силы ПВО имеют считанные минуты, чтобы отреагировать и ликвидировать цель. Поэтому бывают случаи, когда сначала раздается взрыв, а уже после – сигнал тревоги.
- Обломки сбитых ракет упали в Дарницком районе. Как сообщили в КГВА, часть обломков упала на недостроенное здание и там вспыхнул пожар. Спасатели его оперативно ликвидировали. Также обломки обнаружили на газоне и на территории магазина-склада.
- К сожалению, не обошлось без пострадавших. Осколочные ранения нижних конечностей получил 31-летний мужчина. Еще три женщины имели острую реакцию на стресс. Все пострадавшие – жители Бортничей.