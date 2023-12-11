"Дома нет, а дымоход – остался": жители Бортничей показали последствия российской атаки

Враг 11 декабря запустил баллистические ракеты в направлении Киева. Силы ПВО сбили все цели, однако обломки упали в Дарницком районе и нанесли немало разрушений.

В частности, обломки рухнули в Дарницком районе в Бортничах. Там повреждены десятки домов. В большинства местных вылетали окна, двери и частично поврежденные дома, но есть и те, чьи дома полностью разрушены.

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Осталась одна печь

Жители Бортничей рассказали, что около 4 утра прогремел мощный взрыв. Мужчина по имени Александр рассказал, что в его доме вылетели все окна и двери. Он вместе с женой пытался выйти из дома, но дверь была заблокирована. Семью спасли сотрудники ГСЧС, прибывшие на место падения обломков.

Проснулись от того, что был столь громкий взрыв. В комнате вылетело окно – его вырвали. Попробовали выйти во двор, но дверь заклинила,

– вспомнил мужчина ночную атаку.

Он добавил, что когда спасатели вытащили их из поврежденного дома, мужчина увидел все последствия атаки. Александр рассказал, что в Бортничах было много полицейских, карет скорой и спасателей, а везде валялись разбитые окна и двери.

Житель Бортничей Виктор во время ночной атаки лишился своего жилья. Он рассказал, что у него осталась только одна печь и некоторые инструменты, а все остальное – под завалами. Несмотря на разрушенное здание, мужчина находит повод для улыбки – уцелевшая часть камина, который он строил сам. Большая часть разрушена, но дымоход – уцелел.

Это я своими руками строил этот камин. Хорошо, что не пожалел цемента, и теперь только он остался. 8 метров в высоту был. Половина упала, а это осталось. Как во время войны – осталась одна печка, а дома нет,

– говорит мужчина.

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