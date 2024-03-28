С начала года по Украине прилетело более 9 килотонн взрывной мощности, - Умеров

Большинство ракет и беспилотников, которые Россия выпускает по Украине, поражают гражданскую инфраструктуру. Лишь 3% враг направляет на военные объекты.

Министр обороны Украины Рустем Умеров выступил на внеочередном заседании Совета Украина-НАТО. Он призвал партнеров предоставить нашей стране больше систем ПВО.

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За последние 3 месяца из-за обстрелов погибли почти 2 тысячи гражданских украинцев

Во время заседания Совета Украина-НАТО министр сообщил, что общая взрывная мощность комбинированных авиаударов по нашей стране с начала года превышает 9 килотонн.

Лишь 3% этих российских ракет, беспилотников и управляемых бомб поразили военные цели, тогда как 97% поражали гражданскую инфраструктуру. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщает, что 712 из 1804 жертв среди гражданского населения, подтвержденных ООН за последние 3 месяца, вызвали ракетные атаки и атаки барражирующими боеприпасами,

– сказал Умеров.

Он отметил, что Украине нужно больше систем ПВО – это спасет тысячи невинных жизней.

Также Умеров отметил, что чем больше российских ракет будет сбито в украинском небе, тем меньшую угрозу они будут представлять для государств-членов НАТО, которые граничат с Украиной.

Украина созвала чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО

Заседание Совета Украина-НАТО, на котором выпустил Умеров, созвала именно украинская сторона. Оно состоялось на уровне послов в штаб-квартире Альянса.

Причиной чрезвычайного заседания стали российские обстрелы критической инфраструктуры.

Также сегодня, 28 марта, президент Владимир Зеленский поговорил со спикером Палаты представителей Джонсоном, который затягивает голосование за законопроект, который предусматривает предоставление Украине помощи на 60 миллиардов долларов. Президент подчеркнул, что только за прошедшую неделю Россия ударила 190 ракетами, 140 шахедами и 700 КАБами, а из строя выведена крупнейшая ГЭС страны.