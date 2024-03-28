Міністр оборони України Рустем Умєров виступив на позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО. Він закликав партнерів надати нашій країні більше систем ППО.

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За останні 3 місяці через обстріли загинули майже 2 тисячі цивільних українців

Під час засідання Ради Україна-НАТО міністр повідомив, що загальна вибухова потужність комбінованих авіаударів по нашій країні з початку року перевищує 9 кілотонн.

Лише 3% цих російських ракет, безпілотників і керованих бомб вразили військові цілі, тоді як 97% вражали цивільну інфраструктуру. Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомляє, що 712 з 1804 жертв серед цивільного населення, підтверджених ООН за останні 3 місяці, спричинили ракетні атаки та атаки баражуючими боєприпасами,

– сказав Умєров.

Він наголосив, що Україні потрібно більше систем ППО – це врятує тисячі невинних життів.

Також Умєров зазначив, що чим більше російських ракет буде збито в українському небі, тим меншу загрозу вони становитимуть для держав-членів НАТО, які межують з Україною.

Україна скликала надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО

Засідання Ради Україна-НАТО, на якому випустив Умєров, скликала саме українська сторона. Воно відбулось на рівні послів у штаб-квартирі Альянсу.

Причиною надзвичайного засідання стали російські обстріли критичної інфраструктури.

Також сьогодні, 28 березня, президент Володимир Зеленський поговорив зі спікером Палати представників Джонсоном, який затягує голосування за законопроєкт, який передбачає надання Україні допомоги на 60 мільярдів доларів. Президент наголосив, що лише за минулий тиждень Росія вдарила 190 ракетами, 140 шахедами та 700 КАБами, а з ладу виведена найбільша ГЕС країни.

Важливо! Просто зараз, на момент написання цієї публікації, Росія знову обстрілює Україну. У низці областей оголосили повітряну тривогу через атаку "Шахедами".