Киев тестирует дроны с искусственным интеллектом, чтобы усилить атаки на военные корабли России, – Федоров

Глава Минцифры рассказал, что Украина сможет усилить атаки на российские военные корабли. По словам Михаила Федорова, чем больше у нас дронов, тем меньше кораблей в России.

Украинский министр рассказал иностранным журналистам, что точно Украина вскоре будет иметь больше дронов, а Кремль – меньше кораблей. Кстати, именно Федоров сыграл ключевую роль в строительстве инфраструктуры в нашем государстве для создания беспилотников.

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Федоров рассказал о тестировании новых дронов в Украине

Михаил Федоров рассказал, что в 2023 году производство беспилотников в Украине выросло более чем в 100 раз по сравнению с 2022 годом.

По прогнозам министра, к концу 2023 года, если сравнивать с прошлым, производство украинских беспилотников увеличится примерно в 120 или 140 раз.

Также глава Минцифры рассказал, что Украина испытывает системы искусственного интеллекта, которые могут локализовать цели и направлять на них дроны, даже если нарушена связь со средствами радиоэлектронной борьбы.

В настоящее время это все на стадии тестирования, и некоторые покупаемые дроны используют искусственный интеллект для распознавания целей. В лесу он может обнаружить цель и распознать, будь то человек, танк или определенная машина. Эти технологии активно используются,

– подытожил Федоров.

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