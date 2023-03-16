Киев в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29, – Дуда

В ближайшие дни Польша передаст Украине четыре боевых самолета в полную эксплуатацию. Речь идет об истребителях МиГ-29.

Об этом в четверг, 16 марта, заявил президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции с чешским лидером. Остальные самолеты сейчас готовятся и будут переданы через время.

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Четыре МиГ-29 на днях прибудут в Украину

В ближайшие дни Польша отправит в Украину 4 единицы МиГ-29. Их место займут ожидаемые в конце года самолеты FA-50 из Южной Кореи.

Можно с уверенностью сказать, что буквально в этот момент мы отправляем эти МиГи в Украину. У нас еще есть десяток этих МиГов,

– отметил польский президент.

В то же время, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак также намекнул на передачу самолетов от польских союзников. Заметим, ранее он отмечал, что ожидаются очень "крутые новости", связанные с этой страной.

приоритетными для Украины остаются F-16 . Такие боевые самолеты необходимы в первую очередь для защиты от террористических ракетных атак России по мирным населенным пунктам и критической инфраструктуре. Они станут весомой составляющей общей противовоздушной обороны. Об этом отмечал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эксклюзивном интервью

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МиГ-29 помогут, но не решат проблем, – Свитан