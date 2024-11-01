Навсегда 27: на Аскольдовой могиле почтили память Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло
В Киеве на Аскольдовой могиле 1 ноября почтили память павшего Героя Украины, командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. В этот день военный должен был бы отмечать свой день рождения.
Вблизи могилы погибшего на войне добровольца собралось много людей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свободу" и NV.
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Каким было чествование памяти "Да Винчи" в Киеве
На Аскольдовой могиле к командиру "Да Винчи" пришли его родные, друзья и просто неравнодушные граждане нашего государства. Прощание состоялось вблизи могилы Героя в день, когда ему должно было исполниться 29 лет.
В Киеве почтили память Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло / Фото NV
Вблизи могилы защитника прошла совместная молитва и концерт-реквием. Туда также приносили много цветов, украинских флагов и знамена 1 отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи".
Во время чествования памяти "Да Винчи" была молитва и концерт-реквием / Видео "Радио Свободы"
К слову, 1 ноября Бурштынский городской совет сообщил о смерти младшего брата "Да Винчи" – Ивана Коцюбайло. Причину смерти не назвали.
Что известно о Дмитрии "Да Винчи" Коцюбайло
- Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло стал на защиту Украины, когда ему было 18 лет, после того, как в Украине прошла Революция Достоинства. Он пошел защищать государство как доброволец.
- "Да Винчи" стал первым Героем Украины среди добровольцев, получив награду в 2021 году. После полномасштабной агрессии России военный продолжил защищать Украину на Востоке и командовал 1 отдельным штурмовым батальоном "Волки Да Винчи".
- Дмитрий "Да Винчи" погиб 7 марта 2023 года в боях вблизи города Бахмут. На момент смерти Герою было всего 27 лет.