По улицам Киева разъезжает мини-HIMARS: полиция уже разбирается
27 декабря 2022, 09:56Читати новину українською
Источник:ТСН
На улицах Киева был замечен легковой автомобиль, который перевозит на багажнике HIMARS. Сама же машина марки Volkswagen.
В сети показали соответствующее видео. Полиция Киева уже разбирается.
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По улицам Киева разъезжает мини-HIMARS
На опубликованных кадрах можно увидеть, как по мосту Патона едет автомобиль Volkswagen, на багажнике которого установили HIMARS.
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В патрульной полиции заявили, что должны разобраться, что это за автомобиль и что именно перевозит водитель. Правоохранители не исключают, что это может быть какой-то розыгрыш или шутка. Они пообещали изучить видео и разобраться.
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