В Киеве уже есть тесты, которые выявляют Дельта-штамм коронавируса, – Рубан

В Киеве с 22 июля доступны клинические тесты, которые могут выявить Дельта-штамм коронавируса. По словам Олега Рубана, он в Украине уже около 2 месяцев.

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы также отметил, что Дельта-штамм является приоритетным в циркуляции. Этот вариант вируса является более агрессивным, чем предыдущие мутации.

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В Киеве появились тесты, поэтому будут проводить диагностику именно на выявление возбудителя Дельта,

– сказал Рубан.

По словам директора департамента Валентины Гинзбург, пока украинские медики знают о Дельте не из практики, а только опыта иностранных коллег. Новый вирус более заразен и опасен, а инкубационный период у него короче.

Также она призвала украинцев вакцинироваться, чтобы защититься от новых мутаций.

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