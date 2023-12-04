В киевском госпитале хотят обновить инклюзивный туалет для военных: фото проекта

В одном из киевских госпиталей обустроят инклюзивный туалет и гардероб для военных. Волонтеры объявили сбор на 1, 5 миллиона гривен.

Об этом 24 Каналу рассказала основательница БФ "Доступ" и эксперт по коммуникациям Мария Кравченко. По ее словам, сейчас туалет в ужасном состоянии и не приспособлен для медицинского учреждения, где находятся военные с ранениями.

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Почему это действительно важно

Мария Кравченко отметила, что сейчас идет работа, чтобы создать новый инклюзивный туалет, чтобы украинские защитники чувствовали себя комфортно. Помещение позволяет произвести такую локацию.

В настоящее время волонтеры объявили сбор на ремонт. Необходимая сумма может уменьшиться или увеличиться. К примеру, когда завершили монтаж в туалете, сделали зачистку стен, то поняли, что в одном месте придется перекладывать часть стены. Это непредсказуемые расходы.

Присоединиться к сбору на обустройство инклюзивного туалета и нормального гардероба для одного из киевских госпиталей, где военные проходят ВВК, можно за ссылкой на банке или на официальный счет фонда

Также работают над тем, чтобы, кроме донатов, привлечь поддержку бизнеса. Волонтеры обращаются к производителям, чтобы они предоставили либо на бесплатной основе, либо со скидками материалы, необходимые для ремонта. Ведут переговоры относительно плитки. Также одна компания уже согласилась бесплатно предоставить материалы для работы со стенами.

Мы сейчас проводим переговоры, чтобы таких проектов было больше. Надеюсь, что бизнес будет приобщаться больше, чтобы была возможность работать для этой сферы и помогать нашим военным,

– подчеркнула основательница БФ "Доступ".

Она добавила, что украинские военные очень хорошо отзываются об изменениях, произошедших в госпитале за последние полгода.

Как выглядит сейчас туалет в одном из военных госпиталей Киева / фото: Мария Кравченко

Визуализация будущего туалета / Фото: Мария Кравченко

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