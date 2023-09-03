Сели в попутку и исчезли: в Киевской области разыскивали женщину с 3-летним сыном

В Киеве 30 августа пропала 26-летняя женщина вместе со своим 3-летним сыном. Они сели на попутный транспорт и не выходили на связь несколько дней.

К счастью, 2 сентября пропавших разыскали. К слову, поиски продолжались 4 дня.

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Женщина с ребенком исчезла по дороге в Черниговскую область

Женщина вместе с сыном гостили в столице. 30 августа они решили вернуться домой в Черниговскую область. У станции метро "Лесная" 26-летняя Юлия Менщик и ее 3-летний сын Артем сели в попутный транспорт, который должен был их отвезти в село Головеньки Черниговской области. С тех пор она перестала выходить на связь, а ее местонахождение было неизвестно.

Когда женщина не вернулась, тревогу забил родственник семьи. Правоохранители начали проводить розыскные мероприятия, чтобы установить местонахождение семьи.

К счастью, 2 сентября в полиции сообщили, что Юлию вместе с сыном удалось разыскать.

Маму с сыном разыскали. С ними все хорошо. За время поиска в отношении их противоправных действий совершено не было,

– говорится в сообщении.

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