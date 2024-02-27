Стреляли и кричали "Ахмат – сила": СБУ и полиция задержали в Киеве "сторонников Кадырова"
Источник:СБУ
В сети появилось видео, на котором группа молодых людей во время празднования дня рождения стреляла из пистолета и кричала кадыровский лозунг. Их уже нашли представители полиции и СБУ.
Правоохранители задержали молодого человека, который был автором антиукраинского видео. Отмечается, что инцидент произошел во время празднования дня рождения одного из молодых людей.
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Нарушителя задержали
Как отмечает Служба безопасности, вместе с Нацполицией они "по горячим следам" установили личности и местонахождение жителей Киевской области, которые устроили вечеринку, во время которой стреляли из пистолета и выкрикивали лозунги оккупационных отрядов Кадырова. Оказалось, что это группа из шести местных жителей в возрасте от 17 до 21 года.
Выкрики "Ахмат – сила" молодые люди записали на видео, а 26 февраля эта запись появилась в телеграм-каналах. Сама же вечеринка состоялась днем ранее – в ночь на 25 февраля. Лица праздновали совершеннолетие товарища в арендованном загородном комплексе.
По данному факту правоохранители провели неотложные комплексные мероприятия, в результате которых задержан автор антиукраинского видео. Во время обысков в его доме в Киеве обнаружен мобильный телефон, на который он записывал враждебные лозунги. Также в доме молодого человека найдено и изъято оружие, из которого осуществляли выстрелы во время вечеринки,
– отметили в СБУ.
Сейчас фигуранту дела планируют сообщить подозрение по статье о хулиганстве с применением оружия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование – как отметили в СБУ, виновным грозит до 7 лет заключения.
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В сети установили личность
- Издание "Антикор" написало, что, благодаря активистам из патриотических организаций, они установили личность именинника и место, где сняли кадры. Оказалось, что нарушителем был 18-летний Герман Давид Борисович – сын Бориса Германа, которого признали виновным в организации покушения на жизнь Аркадия Бабченко.
- В 2018 году отца нарушителя с видео приговорили к 4,5 годам за решеткой. Мужчина согласился сотрудничать со следствием и сообщил, что заказчиком убийства был "человек Путина" Вячеслав Пивоварник.
- Однако уже в 2019 году предприниматель вышел на свободу, поскольку суд принял во внимание аргументы Германа о плохом состоянии здоровья.