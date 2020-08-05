В Киеве планируют проведение ремонтных работ на Южном мосту. Поэтому с 22 часа 7 августа и вплоть до 28 сентября частично будет ограничено движение по мосту.

О частичном ограничении движения по Южному мосту в столице сообщает коммунальное предприятие "Киевавтодор".

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На Южном мосту начинается обновление опор и текущий ремонт деформационных швов. Будем работать в направлении Надднепрянского шоссе,

– рассказали в "Киевавтодоре".

Во время ремонтных работ планируется частично ограничить движение по мосту. Это касается правой крайней полосы в сторону правого берега столицы. Работы обещают завершить до 28 сентября, тогда и снимут ограничения.

"Приносим извинения за неудобства. С заботой о дорогах и мостах, коммунальная корпорация "Киевавтодор", – говорится в сообщении.

Южный мост в Киеве: карта