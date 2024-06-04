Просим сохранять спокойствие, – в Сухопутных войсках обратились к киевлянам из-за будущих учений
Источник:Александр Павлюк
В Киеве с 5 по 13 июня состоятся военные учения. В связи с этим командующий Сухопутных войск обратился к жителям города.
Генерал попросил киевлян не паниковать. Он также объяснил, что именно из учений состоится в столице нашего государства.
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Павлюк рассказал детали относительно учений в Киеве
Командующий Сухопутных войск отметил, что в период с 5 по 13 июня в пределах города Киева и области будут проведены командно-штабные учения с воинскими частями (подразделениями) группировки сил и средств обороны города Киев.
В ходе этих учений состоятся практические действия с привлечением личного состава, военной техники и вооружения всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений.
Целью учений является отработка боевых и специальных задач оборонительной операции в условиях активного применения противником всего спектра наступательного вооружения и действий вражеских диверсионно-разведывательных групп,
– пояснил Павлюк.
Генерал отметил, что в связи с этим будут осуществлять перемещения личный состав, а также будет движение тяжелой техники.
"Просим сохранять спокойствие и напоминаем о мерах информационной гигиены и запрет на фото, видеосъемку передвижения наших войск", – написал командующий Сухопутных войск.
Он также заверил, что украинские военные тренируются, а командование Сухопутных войск улучшает уровень боеспособности наших подразделений.
ВСУ готовят новые бригады на защиту Киева
- Александр Павлюк ранее заявлял, что Сухопутные войска ВСУ готовят новые бригады для подготовки к наступлению агрессора. Часть из них развернут для защиты Киева.
- Павлюк объяснил, что за 2,5 года российские захватчики так и не отказались от амбиций захватить нашу столицу. А защита Киева остается одной из наших главных забот, как бы трудно не было на Востоке.
- Кроме того, командующий Сухопутных войск заметил, что главной проблемой сейчас для нашей армии является техника, а не люди. По словам генерала, нашей стране крайне необходима артиллерия и бронетехника, поэтому в этом Украина надеется на помощь Запада.
- Павлюк также заявил, что в мае – июне наступит критическая фаза войны России против Украины. К тому же агрессор пытается усилить атаки до того, как наше государство получит обещанную помощь от США.