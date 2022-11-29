Военная администрация обратилась к киевлянам на фоне угроз новых ракетных ударов
Источник:КМВА
С приближением зимы Россия все чаще наносит удары по энергоинфраструктуре Украины. Однако Силы противовоздушной обороны находятся в состоянии постоянной боевой готовности к возможным атакам.
Этими ударами страна-террористка хочет запугать гражданское население возможными блэкаутами. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
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Россия хочет посеять панику
Кроме постоянных атак, Россия воюет и на информационном фронте, чтобы манипулировать и навязать чувство "угрозы по графику". Она хочет посеять панику среди украинцев, чтобы они принудили власть сесть за стол переговоров на условиях России.
Но мы с вами давно осознали, что мир в Украине возможен только после нашей победы! А потому знаем, что обстрелы возможны в любое время и где угодно до тех пор, пока продолжается война,
– подчеркнул он.
А поскольку паника принесет пользу только врагу, украинцам необходимо сохранять спокойствие.
С этим нужно научиться жить
Начальник КМВА подчеркнул, что украинцы с начала войны показали, что умеют своевременно проявлять вражеский замысел и совместно противодействовать. По его словам, именно поэтому Киев и выстоял. И так должно быть и дальше, "независимо от дня возможной очередной "братской" атаки и количества запущенных ракет".
Сейчас для противодействия враждебной агрессии в постоянной боевой готовности находятся:
- силы и средства противовоздушной обороны,
- другие силы и средства обороны Киева.
Вместе с тем он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя пренебрегать сигналом воздушной тревоги. Когда он раздается, необходимо соблюдать правила безопасности и уходить в укрытие. Также доверять нужно сообщениям только из официальных источников.
Прошу горожан быть благоразумными и сохранять спокойствие. Помните, что паника и слухи только на пользу противнику. Это самое важное, что каждый из вас может сделать для себя лично, своих близких и мира в Украине после нашей победы!
– подытожил Сергей Попко.
Последний ракетный обстрел Киева
- В среду, 23 ноября, россияне обстреляли Киев. Они выпустили на город сразу 31 ракету, 21 из которых Силам ПВО удалось сбить.
- К сожалению, в результате попаданий были пострадавшие, среди которых и дети, и погибшие украинцы.
- Впоследствии оказавшиеся в эпицентре взрыва патрульные показали кадры первых минут после удара по Киеву.
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