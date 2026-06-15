Российские оккупанты нанесли удар по Киево-Печерской лавре: фотографии и видео храма в огне

В ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный удар с помощью дронов и ракет по Киеву. В ходе вражеского обстрела пострадала Киево-Печерская Лавра – — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Российский беспилотник попал в алтарную часть Успенского собора. Что известно о повреждениях Киево-Печерской лавры и как мир реагирует на эту циничную атаку — читайте в материале 24 Канала.

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Что известно об ударе по Лавре?