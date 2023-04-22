Мужчина в наводнение решил рискнуть и "выйти" на воду: его едва спасли

В Киевской области, где бурлит наводнение, мужчина решил провести досуг на своей лодке. Однако плавсредство пробилось, а мужчина остался сам посреди воды.

Правоохранители отправились на место инцидента и спасли мужчину. Они попросили местного жителя с лодкой доставить отдыхающего на берег.

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Что известно об истории мужчины, решившего "выйти" на воду

Правоохранители отметили, что мужчина рискнул "выйти" на воду и чуть не утонул.

Несмотря на запрет, 32-летний житель села Глубокое решил провести досуг на лодке, судно пробилось и затонуло. Мужчина сам смог добраться до островка, начал звать на помощь,

– рассказал начальник Нацполиции в Киевской области.

Андрей Небитов добавил, что на это мгновенно отреагировали патрульные Бориспольское управление полиции Киевщины. Они:

попросили местного жителя с лодкой доставить мужчину на берег;

сразу вызвали скорую помощь.

В то время на смене работали старший лейтенант полиции Олег Иваненко и подполковник полиции Валерий Теряник.

Мужчина "вышел" на воду со своей пробившейся лодкой / Фото полиции Киевщины

Непогода в Киевской области: коротко

15 апреля уровень воды в Киеве поднялся. В частности, уровень Днепра вырос в Оболонском районе – там затопило парк "Наталка" и Оболонскую набережную, где часто ходят жители столицы. Тогда же пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий предупредил о возможном подтоплении низких участков садово-дачной застройки и приусадебных участков, приближенных к руслу Днепра.

На Пасху в Киевской области вода заблокировала дороги в селе Погребы. Буквально 17 апреля сообщили о подтопление поселка Иванков – там из-за разрушения дамбы местного пруда в воде оказалась временная переправа.

Спасатели предупредили, что масштабного и катастрофического затопления Киева не будет, ведь сейчас происходит весенний половодье – они должны быть каждый год. Начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГСЧС Илья Перевозчиков предупредил, что пик воды следует ожидать 18 – 28 апреля.

Глава Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов отметил, что во время военного положения местным жителям запрещено передвигаться маломерными плавсредствами на водоемах.