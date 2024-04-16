Пропагандисты угрожают бить по Киевской ГЭС: Свитан сказал, могут ли затопить столицу

Российская пропаганда, а точнее пропутинский блогер Юрий Подоляка заявил, что России нужно уничтожать украинские ГЭС. Однако оккупантам воплотить такие планы в реальность не получится.

Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что уничтожение Киевской ГЭС – это долгий процесс, который требует серьезной подготовки. У россиян же нет ресурсов для воплощения подобных заявлений пропаганды в реальность.

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Затопление столицы

По словам Свитана, важность есть не в подаче информации пропагандистами, а в подготовке к определенным действиям. Для того чтобы затопить Киев, россиянам нужно стараться очень долго. Любую украинскую дамбу невозможно просто разрушить крылатыми или баллистическими ракетами.

Это должны быть серьезные удары с авиабомбами достаточно долгое время, а такой опции у россиян нет,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Российская пропаганда: последние новости

Ранее россияне били по Каховской и Днепровской ГЭС . Первую оккупанты взорвали 6 июня 2023 года, она не подлежит восстановлению. Днепровская ГЭС оказалась под ударом оккупантов 22 марта 2024 года во время массированной атаки по Украине, угрозы ее прорыва нет.