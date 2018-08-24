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Киевские яхтсмены посвятили соревнования на Днепре Дню Независимости

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В пятницу, 24 августа, парад белых парусов устроили яхтсмены на столичном Днепре. Уже более 15 лет украинские спортсмены собираются на традиционную "Независимую регату".

Пока парадные самолеты в небе, на воде уже разворачивают паруса.

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"Ветер в наших парусах дает нам ощущение свободы, поэтому эта гонка в День Независимости является символом самой свободы и независимости", – сказал исполнительный директор Киевской федерации парусного спорта Богдан Лютый.

Спортсмены и любители соревновались за победный кубок. Ветер, легкие паруса и прочные узлы – все, что нужно яхтсмену для выхода на воду. Перед стартом парусники не останавливаются, а постоянно кружат возле стартовой линии. Каждый капитан старается подгадать лучшее время и позицию, чтобы отправиться первым.

Дистанция регаты – от Гаванского до Пешеходного моста. Соревнование состоит из серии коротких гонок. Старт и финиш обозначают оранжевыми буями. За соблюдением правил следят судьи на отдельной яхте и мобильных катерах.

Главная цель регаты – показать, что яхты это прежде всего спорт, а не только статусные игрушки.

Массовость и доступность парусного спорта существует. Мы хотим развенчать миф о том, что это спорт миллионеров и это не доступно,
– подчеркнул Лютый.

Заплыв длился более 4 часов. Из-за поражения никто не расстроился. Наоборот, говорят, зарядились азартом, чтобы в новом сезоне показать настоящий класс, как укрощать ветер.

Автор: Виктория Кутьина
Теги: Новости Украины День Независимости Новости Киева
Источник: 24 канал
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