Украину атаковали "Кинжалами": в Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей сбили

Российские захватчики 14 декабря атаковали Украину гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые запускали с самолетов МиГ-31К. Одна из этих ракет направлялась также в Киевскую область.

В Воздушных силах рассказали, что успешно сбили российский "Кинжал" в Киевской области. В то же время, там призывали граждан не игнорировать воздушные тревоги, если их объявили.

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В Воздушных силах рассказали об обстреле "Кинжалами" Украины

Воздушные силы отметили, что в 14:09 по всей территории Украины была объявлена тревога из-за взлета самолетов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в России. Уже около 14:15 были произведены пуски ракет.

Там отметили, что в целом противник применял 3 аэробалистические ракеты воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал" из трех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области в направлении Киева и Староконстантинова.

Зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожена одна ракета Х-47М2 "Кинжал" в Киевской области,

– отметили в Воздушных силах.

Там также подчеркнули, что прилеты в районе Староконстантинова были уже в 14:20. Так, с момента объявления воздушной тревоги до прилетов в центральной Украине прошло всего 10 минут!

"О последствиях попаданий или непопаданий вражеских ракет в Хмельницкой области, конечно, не комментируем", – сказали военные.

В Воздушных силах также отметили, что несколько вражеских целей, о которых они сообщали ранее, предположительно, были имитированы вражескими средствами радиоэлектронной борьбы. Впрочем, военные подчеркнули, что и дальше будут сообщать о направлении движения всех целей, ведь невозможно сразу установить реальный это "Кинжал" или так называемая "фальш-цель".

В заключение Воздушные силы призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь опасность реальна. В то же время, там заметили, что вместе наша страна обязательно придет к победе.

В Украине несколько раз в день звучала тревога