Киевскую область атакуют "Шахедами": в регионе работает ПВО

Киевскую область вечером 17 и ночью 18 декабря атаковали "Шахедами". Там работала украинская ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА. Сейчас во многих областях Украины тревога из-за вражеских ударных беспилотников.

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Что известно о работе ПВО в Киевской области

Обновление 18 декабря в 00:43. В Киевской ОВА написали, что в области снова работает ПВО. Там отметили, что воздушная тревога продолжается, поэтому попросили граждан оставаться в укрытиях, а также ни в коем случае не делать фото- и видеофиксацию работы наших Сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения.

Тревога в Киевской области прозвучала в 20:59. Воздушные силы писали об угрозе "Шахедов" для региона.

Внимание! Киевская область, движение ударных БПЛА в вашем направлении из Черниговской области. В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие,

– отметили военные.

Впоследствии Воздушные силы писали, что вражеские "Шахеды" в Киевской области движутся западным курсом.

Уже в 21:39 в Киевской областной военной администрации написали о работе противовоздушной обороны.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям", – отметили в ОВА.

Там также призвали жителей области находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также позаботиться о собственной безопасности.

В ОВА также попросили соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

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