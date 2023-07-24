Стоимость – 5 миллионов рублей: в Москве неизвестные украли километр кабеля минобороны
В столице вражеского государства произошла "кража года". Собственно, в минобороны России внезапно заметили, что на одном из их объектов электросвязи не хватает около километра дорогостоящего кабеля.
О том что в Москве неизвестные перерезали и похитили более километра кабеля оборонного ведомства, сообщили в понедельник, 24 июля, российские СМИ, – информирует 24 Канал. Стоимость похищенной проволоки оценивается в 5 миллионов рублей. Это около 1,5 миллиона гривен.
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Кража кабеля в Москве
Как пишут пропагандисты, отсутствие кабеля заметил сотрудник минобороны вместе с представителем "Воентелекома". Произошло это во время проверке объекта электросвязи в административном округе на востоке Москвы после фиксации сбоя.
Итак, оказалось, что на месте не хватает более километра дорогостоящего оборудования – кабеля, цена которого за метр может достигать 5 тысяч рублей.
Таким образом материальный ущерб может быть оценен более чем в 5 миллионов рублей. Полиция пока проводит проверку,
– написала одна из кремлевских помоек.
Другие проблемы оккупантов: атака на столицу и Крым
- В ночь на 24 июля в Москве раздались взрывы. Впоследствии стало известно, что столицу вражеского государства атаковали "неизвестные" беспилотники. В частности, дроны целились в район, где расположен Военный университет минобороны и несколько "секретных объектов" Главного управления разведки.
- Источники в спецслужбах сообщили 24 Каналу, что этот обстрел был специальной операцией ГУР Украины. В то же время на официальном уровне наше государство не подтверждало, что причастно к ударам.
- Также неспокойно ночью было в Крыму. Дроны ударили по складу боеприпасов в Джанкойском районе, в результате чего были уничтожены ракеты типа "Оникс", которыми захватчики обстреливали Одессу последнюю неделю.
- В министерстве иностранных дел России поспешили обвинить Украину в этом "хлопке". Там отметили, что оставляют за собой право "принять ответные меры". О чем именно идет речь – неизвестно.
- Вместе с тем вице-премьер-министр по инновациям Михаил Федоров констатировал, что "что бы ни происходило в России, но этого с каждым днем будет все больше". По его словам, российские средства радиоэлектронной безопасности и ПВО все меньше способны защищать небо.