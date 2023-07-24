В столице вражеского государства произошла "кража года". Собственно, в минобороны России внезапно заметили, что на одном из их объектов электросвязи не хватает около километра дорогостоящего кабеля.

О том что в Москве неизвестные перерезали и похитили более километра кабеля оборонного ведомства, сообщили в понедельник, 24 июля, российские СМИ, – информирует 24 Канал. Стоимость похищенной проволоки оценивается в 5 миллионов рублей. Это около 1,5 миллиона гривен.

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Кража кабеля в Москве

Как пишут пропагандисты, отсутствие кабеля заметил сотрудник минобороны вместе с представителем "Воентелекома". Произошло это во время проверке объекта электросвязи в административном округе на востоке Москвы после фиксации сбоя.

Итак, оказалось, что на месте не хватает более километра дорогостоящего оборудования – кабеля, цена которого за метр может достигать 5 тысяч рублей.

Таким образом материальный ущерб может быть оценен более чем в 5 миллионов рублей. Полиция пока проводит проверку,

– написала одна из кремлевских помоек.

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