В Госдепе США посмеялись над подарком Путина Ким Чен Ыну и автопромом России

Владимир Путин сделал Ким Чен Ыну подарок, который нарушает санкции ООН против КНДР. СМИ Северной Кореи назвали поступок российского диктатора признаком "особых отношений" Москвы с Пхеньяном.

Недавно Владимир Путин подарил машину Ким Чен Ыну. Представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер высмеял этот автомобиль.

Читайте также "Дешевая копия": в Воздушных силах высмеяли Путина после серии уничтожений российских самолетов

Как отреагировали в Госдепе

Журналисты попросили Мэттью Миллера прокомментировать то, что Путин дал Ким Чен Ыну "российский роскошный автомобиль"

Я на самом деле, честно говоря, не знал, что существует такое понятие, как "российский роскошный автомобиль". Я надеюсь, что Ким получил расширенную гарантию,

– пошутил он.

Миллер добавил, что если бы он хотел купить именно роскошный автомобиль, то вряд ли искал его в России.

Представитель Госдепа США высмеивает подарок Путина Ким Чен Ыну: смотрите видео



Что этому предшествовало

Не так давно северокорейские СМИ писали, что российский диктатор подарил своему "коллеге" российскую машину. Позже рупор Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт передачи машины и уточнил, что Ким Чен Ын получил седан Aurus, который использовал президент страны-агрессорки.

Таким образом Путин мог нарушить введенные ООН санкции против КНДР. Ведь эти ограничения запрещают ввозить в Северную Корею предметы роскоши, в частности машины класса люкс. Представитель Госдепа США Миллер заметил, что, если это правда, то Россия снова нарушает резолюции ООН, которые она сама же поддержала.

Путин делает странные подарки

На первом году полномасштабного вторжения России в Украину Путин подарил перстни лидерам стран-членов СНГ. После этого пользователи соцсетей создали немало мемов, проводя параллели между российским диктатором и Сауроном из "Властелина колец".

Ранее президент страны-агрессорки прислал бывшему премьер-министру Италии и ныне покойному Сильвио Берлускони 20 бутылок водки на его день рождения. Тем самым он нарушил санкции ЕС против России.

, СМИ ранее писали о любви северокорейского диктатора к автомобилям премиум-класса. Ким Чен Ын имеет в своем автопарке Lexus, Maybach, Rolls-Royce Phantom, несколько лимузинов Mercedes и тому подобное. Среди этого элитного транспорта "российский роскошный автомобиль" будет выглядеть особенно блекло.