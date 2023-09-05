Россия ищет возможности: какими могут быть последствия встречи Путина и Ким Чен Ына

В этом месяце лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и российский глава Владимир Путин могут провести встречу. Вероятно, диктаторы обсудят поставки России оружия. Впрочем, все будет зависеть от третьего игрока – Пекина.

Об этом 24 Каналу подчеркнул российский правозащитник Марк Фейгин. Северная Корея не сделает шаг вопреки интересам Китая.

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Договоренности России и Северной Кореи

Россия нуждается в оружии и единственная страна, у которой можно его взять, – Северная Корея. Там действительно огромные склады и продолжается производство, подчеркнул Фейгин. Но, несмотря на все договоренности диктаторов двух стран, последнее слово будет за Китаем.

Думаю, с ним Запад уже проводит переговоры, учитывая долю ответственности Китая, если начнутся поставки. А это запрещено, учитывая статус России как страны-агрессора. Должно действовать эмбарго на поставку подобного рода продукции,

– подчеркнул он.

Впрочем, правозащитник не исключает вероятности, что могут все же быть какие-то мелкие поставки в виде снарядов или патронов.

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Северной Корее выгодно сотрудничество с Москвой, ведь она нуждается в деньгах. У нее проблемы с экономикой и продовольствием, а потому поступления за счет продажи оружия, которое было еще недавно непопулярно, достаточно важны.

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