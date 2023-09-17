Путин является дураком, – Жирнов объяснил, почему встреча диктаторов России и КНДР неудачная

Визит Ким Чен Ына в Россию стал для Владимира Путина не спасательным кругом, но скорее еще одной репутационной потерей. Российское общество не оценило такого гостя. Для русского диктатора это провальная встреча.

Сотрудничеством с КНДР не стоит гордиться, однако, кажется, Владимир Путин этого совершенно не понимает. Для него это будет иметь последствия. Встречу диктаторов в эфире 24 Канала подробно проанализировал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

Смотрите также Договорились о сотрудничестве и взаимодействии: Ким Чен Ын встретился с Шойгу во Владивостоке

Путин не выиграет от этой встречи

Приезд Ким Чен Ына в Россию сопровождался попытками пропаганды создать картинку и для внутренней, и для внешней аудитории картинку псевдодружбы двух диктаторов. Но, вероятно, желаемого результата не удалось достичь.

Россия – это полуфашистское государство. Этнические россияне с очень большим презрением и недовольством относятся к азиатам. Для этого встречи Путина вместе с северными корейцами, связанными с китайцами, не вызывают никаких положительных эмоций в России. Напротив, все ортодоксальные славяне только смеются. Не думаю, что встреча с таким человеком добавляет среди электората Путина каких-то баллов,

– подчеркнул Сергей Жирнов.

В конце концов, все понимают, что Северная Корея – это страна-изгой, нищая. Миллионы там умирают от голода, ради того, чтобы сделать больше ядерных ракет и бомб.

"Когда Путин сходит к общению с такими людьми, это значит, что у него больше вообще никого не осталось, никто из нормальных людей не хочет с ним встретиться. Никто в России не воспринимает северокорейского диктатора как нормального человека. Это очень негативное отношение", – подчеркнул экс-разведчик.

Конечно, очевидно, что Путину была необходима эта встреча из-за провальной ситуации с производством вооружения. Но фактически, таким образом, Россия демонстрирует зависимость от помощи КНДР.

Сергей Жирнов о встрече Путина и Ким Чен Ына: смотрите видео

Каждое решение Путина – провальное

Российский народ, которого всю жизнь кормили сказочками о "величии России", вероятно, и сам сейчас поражен тем, что происходит в политической жизни их страны.

Они смотрят на Путина и говорят: "Теперь идем на поклон кому? К северным корейцам, которые до сих пор умирают от голода, вообще не могут ничего сделать без китайцев и Советского Союза до этого?". И теперь "великая Российская империя" путинская попрошайничает в Иране, попрошайничает в Северной Корее. А кто следующий? Беларусь еще, Лукашенковская, может ему чем-нибудь поможет,

– подчеркнул Жирнов.

Более того, Владимир Путин сам пригласил Ким Чен Ына, который на самом деле ничем особенным России не поможет. А у северокорейского диктатора есть своя выгода – получить ядерные и космические технологии.

Для этого Путин привез Ким Чен Ына на космодром "Восточный", который есть символом российской коррупции и неэффективности. Оттуда уволили и посадили всех, кто этот космодром строил, из-за массового хищения средств.

"Если вы хотите показать, как украли деньги в России, то "Восточный" – это еще хуже, чем дворец Путина в Геленджике. Для нас это прекрасно, потому что он сам не понимает, насколько плохо он себе сделал. И это давний мой аналитический вывод – Путин совершенно глупый человек. За последние 19 месяцев он не сделал ни одного политического шага, который не оказался бы отрицательным для него самого, и который не привел бы к неприятным последствиям", – подчеркнул экс-разведчик.

Также Ким Чен Ына также водили осмотреть Тихоокеанский флот. И там все не без казусов. В апреле этого года Путин попросил начальника Тихоокеанского флота Сергея Аваканца провести обучение, тогда флот должен быть приведен в полную боевую готовность в течение нескольких часов. Однако эффективность была нулевая, поэтому Путин в конце концов уволил Авоканца.

Поэтому и здесь Путину нечем похвастаться.

Визит Ким Чен Ына в Россию: коротко