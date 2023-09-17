Российский оппозиционный журналист Тимур Олевский рассказал 24 Каналу, что у России и КНДР есть и другие общие интересы. А экскурсии по русским аэродромам – это не только демонстрация "мощности" ВПК страны-агрессорки.

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Важен не только обмен оружием

В субботу, 16 сентября, Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу были на заводе по производству истребителей в Комсомольске-на-Амуре. В частности, там лидеру Северной Кореи демонстрировали "аналоговетную" авиацию.

Потребности КНДР не ограничиваются новейшими ядерными технологиями, равно как и российские потребности не ограничиваются оружием.

Ядерные технологии – это понятная история. Но у меня есть гипотеза, что Ким Чен Ын приехал посмотреть, можно ли безопасно отправлять рабочие руки из своей страны в Россию, чтобы корейцы не разбежались. Потому что России не нужны корейские солдаты, России нужны корейские рабочие,

– предположил Тимур Олевский.

Здесь следует добавить, что действительно, даже в британской разведке отмечают, что в России из-за мобилизационных мероприятий начался дефицит рабочей силы. В частности, в необоронных отраслях. Сейчас дефицит, по оценкам аналитиков, достиг своего максимума.

"Рабочая сила в России исчерпывающая. Казалось бы, там 140 миллионов человек, бесконечное количество мужчин, а рабочих рук почему-то никогда нет. И вопрос, если у вас всегда не хватало рабочих рук, то почему вы вдруг решили, что у вас хватит солдат?", – подчеркнул Олевский.

Так что, по мнению журналиста, Ким Чен Ыну показывают, где будут работать его рабочие. Владимир Путин, вероятно, хочет, чтобы их срочно отвезли в Россию. Ведь это, в свою очередь, увеличит мобилизационный потенциал.

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