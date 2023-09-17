Российский оппозиционный журналист Тимур Олевский рассказал 24 Каналу, что у России и КНДР есть и другие общие интересы. А экскурсии по русским аэродромам – это не только демонстрация "мощности" ВПК страны-агрессорки.
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Важен не только обмен оружием
В субботу, 16 сентября, Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу были на заводе по производству истребителей в Комсомольске-на-Амуре. В частности, там лидеру Северной Кореи демонстрировали "аналоговетную" авиацию.
Потребности КНДР не ограничиваются новейшими ядерными технологиями, равно как и российские потребности не ограничиваются оружием.
Ядерные технологии – это понятная история. Но у меня есть гипотеза, что Ким Чен Ын приехал посмотреть, можно ли безопасно отправлять рабочие руки из своей страны в Россию, чтобы корейцы не разбежались. Потому что России не нужны корейские солдаты, России нужны корейские рабочие,
– предположил Тимур Олевский.
Здесь следует добавить, что действительно, даже в британской разведке отмечают, что в России из-за мобилизационных мероприятий начался дефицит рабочей силы. В частности, в необоронных отраслях. Сейчас дефицит, по оценкам аналитиков, достиг своего максимума.
"Рабочая сила в России исчерпывающая. Казалось бы, там 140 миллионов человек, бесконечное количество мужчин, а рабочих рук почему-то никогда нет. И вопрос, если у вас всегда не хватало рабочих рук, то почему вы вдруг решили, что у вас хватит солдат?", – подчеркнул Олевский.
Так что, по мнению журналиста, Ким Чен Ыну показывают, где будут работать его рабочие. Владимир Путин, вероятно, хочет, чтобы их срочно отвезли в Россию. Ведь это, в свою очередь, увеличит мобилизационный потенциал.
Тимур Олевский о цели приезда Ким Чен Ына: смотреть видео
Визит Ким Чен Ына в Россию: последние новости
- Еще 12 сентября северокорейский диктатор прибыл в Россию. Днем позже он встретился с Владимиром Путиным. Однако визит после этого не завершился – фактически он только начался.
- Субботу, 16 сентября, Ким Чен Ын фактически полностью провел вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Сначала они побывали на аэродроме Кневичи, расположенной в Приморском крае. Там лидеру Северной Кореи демонстрировали "Кинжалы" и другие истребители.
- В этот же день они обсуждали усиление оборонного сотрудничества между странами. По данным государственного корейского издания, Ким и Шойгу обменялись "конструктивными мнениями по практическим вопросам относительно дальнейшего укрепления стратегической и тактической координации".