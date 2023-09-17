Співпрацею з КНДР не варто пишатись, однак, здається, Владімір Путін цього геть не розуміє. Для нього це матиме наслідки. Зустріч диктаторів в ефірі 24 Каналу детально проаналізував ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.
Дивіться також Домовились про співробітництво та взаємодію: Кім Чен Ин зустрівся з Шойгу у Владивостоці
Путін не виграє від цієї зустрічі
Приїзд Кім Чен Ина до Росії супроводжувався намаганнями пропаганди створити картинку і для внутрішньої, і для зовнішньої авдиторії картинку псевдодружби двох диктаторів. Але, ймовірно, бажаного результату не вдалось досягнути.
Росія – це напівфашистська держава. Етнічні росіяни з дуже великою зневагою і невдоволенням ставляться до азійців. І тому зустрічі Путіна що з північними корейцями, що з китайцями, не викликає жодних позитивних емоцій у Росії. Навпаки, всі ортодоксальні слов'яни тільки глузують. Не думаю, що зустріч із такою людиною додає серед електорату Путіна якихось балів,
– наголосив Сергій Жирнов.
Зрештою, всі розуміють, що Північна Корея – це країна-вигнанець, що є злиденною. Мільйони там вмирають з голоду, заради того, щоб зробити більше ядерних ракет і бомб.
"Коли Путін сходить до спілкування з такими людьми, це означає, що в нього більше взагалі нікого не залишилося, ніхто з нормальних людей не хоче з ним зустрітись. Ніхто в Росії не сприймає північнокорейського диктатора як нормальну людину. Це дуже негативне ставлення", – підкреслив ексрозвідник.
Звісно, очевидно, що Путіну була необхідна ця зустріч через провальну ситуацію з виробництвом озброєння. Але фактично у такий спосіб Росія демонструє залежність від допомоги КНДР.
Сергій Жирнов про зустріч Путіна і Кім Чен Ина: дивіться відео
Кожне рішення Путіна – провальне
Російський народ, якого протягом усього життя годували казочками про "велич Росії", ймовірно, й сам зараз вражений тим, що відбувається у політичному житті їхньої країни.
Вони дивляться на Путіна і кажуть: "Тепер ідемо на уклін кому? До північних корейців, які досі вмирають від голоду, які взагалі не можуть нічого зробити без китайців і Радянського Союзу до цього?". І тепер "велика Російська імперія" путінська жебракує в Ірану, жебракує у Північної Кореї. А хто наступний? Білорусь ще, Лукашенківська, може йому чимось допоможе,
– наголосив Жирнов.
Ба більше, Владімір Путін сам запросив Кім Чен Ина, який насправді нічим особливим Росії не допоможе. А північнокорейський диктатор має свою вигоду – отримати ядерні та космічні технології.
Тож для цього Путін привіз Кім Чен Ина на космодром "Восточный", який є символом російської корупції та неефективності. Звідти звільнили та посадили усіх, хто цей космодром будував, через масове розкрадання коштів.
"Якщо ви хочете показати, як вкралися гроші в Росії, то "Восточный" – це ще гірше, ніж палац Путіна в Геленджику. Для нас це чудово, тому що він сам не розуміє, наскільки погано він собі зробив. І це давній мій аналітичний висновок – Путін абсолютно дурна людина. За останні 19 місяців він не зробив жодного політичного кроку, який би не виявився негативним для нього самого, і який не призвів би до неприємних наслідків", – підкреслив ексрозвідник.
Також Кім Чен Ина водили оглянули Тихоокеанський флот. І там усе не без казусів. У квітні цьогоріч Путін попросив начальника Тихоокеанського флоту Сєргєя Аваканця провести навчання, тоді флот мав бути приведений у повну бойову готовність протягом кількох годин. Проте ефективність була нульова, то ж Путін зрештою звільнив Аваканця.
Тож і тут Путіну нічим похвалитися.
Візит Кім Чен Ина в Росію: коротко
- У вівторок, 12 вересня, Кім Чен Ин бронепотягом приїхав до Владивостока. Вже наступного дня він зустрівся із Владіміром Путіним. Вони тисли одне одному руки майже хвилину – мабуть, так виявляли "глибоку повагу" одне до одного.
- Відтоді й почались цікаві екскурсії для Кім Чен Ина. Він побував на космодромі "Восточный", авіабазі "Кневичі", фрегаті "Маршал Шапошніков", та на балеті. Крім того, зустрівся з північнокорейськими студентами та відвідав океанаріум.
- Лише у неділю, 17 вересня, візит Кім Чен Ина до Росії завершився. На прощання йому подарували бронежилет і шість дронів, вироблених у Росії. У КНДР він відправився своїм бронепотягом.