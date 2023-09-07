За этим бронепоездом очень внимательно следят: даст ли Ким Чен Ын оружие Путину
В этом месяце Ким Чен Ын и Владимир Путин могут провести совместную встречу, на которой, вероятно, речь пойдет о поставках оружия России. Из того, что Северная Корея может поставлять стране-агрессору, – снаряды старого образца.
Об этом 24 Каналу отметил израильский журналист Цви Зильбер. Но в этих вопросах вероятных поставок свою роль будет играть Китай.
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Сотрудничество с Россией
Северная Корея ранее отмечала свою нейтральную позицию и что не будет помогать никому в войне. Впрочем, так же она может быть непредсказуема в изменении своих решений, подчеркнул Зильбер. Поэтому в этой истории важно будет слово Китая.
Китай пока не хочет помогать России вооружением. И если он скажет Ким Чен Ыну "не надо", то он пока не будет", – отметил он.
Цви Зильбер о вероятном сотрудничестве России и Северной Кореи: смотреть видео
Сейчас возникает вопрос, что Ким Чен Ын может попросить у Владимира Путина. По словам журналиста, это могут быть деньги или продовольствие, если он все же отважится сотрудничать с агрессором.
“Китайцы или американцы могут его остановить, сделав компенсацию. Если начнет продавать России оружие, Украина получит свою компенсацию. Может F-16 начнут поставлять раньше срока. Действие вызывает противодействие и за этим бронепоездом очень внимательно следят и в Японии, и в США, и в Южной Корее и так далее. Вряд ли подпольно они смогут что-то перебрасывать”, – объяснил он.
Вероятная встреча Ким Чен Ына с Путиным: что известно
- Для Ким Чен Ына это редкая поездка за пределы территории государства. Предполагается, что из Пхеньяна он поедет на бронепоезде во Владивосток. И на тихоокеанском побережье России диктаторы проведут встречу.
- В США ожидают "дипломатического взаимодействия на уровне лидеров" по вопросам продажи оружия между Россией и КНДР. И призвали КНДР прекратить переговоры со страной-агрессором и придерживаться публичных договоренностей.
- Ранее российский глава минобороны Сергей Шойгу посещал КНДР, где лично встречался с Ким Чен Ыном. Он показал россиянину новые беспилотники и запрещенное оружие.