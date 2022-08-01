"Не убило, все хорошо": Ким показал видео с генералом Марченко
Источник:телеграмм Виталия Кима
Несмотря на ежедневные обстрелы, и власть, и военные продолжают усиленно работать на победу. Как доказательство этого, глава ОВА Виталий Ким продемонстрировал видео, где он с генерал-майором Дмитрием Марченко.
Генерал Марченко вернулся в Николаев 27 июля. Виталий Ким показал, как они вместе работают в кабинете. При этом видео было опубликовано во время того, как в регионе была воздушная тревога.
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Все на месте, мы работаем, – Ким
Я быстренько, все хорошо. Работаем, все на месте. Потому что спрашивают, не убило ли. Нет, не убило, все хорошо. Марченко тоже на месте,
– сказал председатель ОВА.
Генерал-майор тоже поздоровался с украинцами. Виталий Ким пожелал всем добра и заверил, что работа в Николаевской области кипит.
Дмитрий Марченко и Виталий Ким работают в Николаеве / Видео Виталия Кима:
До апреля генерал-майор руководил обороной Николаева
Отметим, что до апреля генерал-майор ВСУ Марченко руководил обороной Николаева. В июле перед Марченко поставили другие, более расширенные, задачи взаимодействия ВСУ и военной администрации. Генерал-майор будет работать на территории Херсонщины и Николаевщины.
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Что происходит на Николаевщине: коротко
- В ночь на 1 августа враги снова обстреляли Николаев. Сильно пострадал современный травмпункт. К счастью, пациенты и персонал остались невредимыми.
- Накануне произошел наиболее массированный обстрел областного центра с начала полномасштабной войны. россияне били по городу из "Смерчей" и С-300.
- В результате удара погиб гендиректор компании "Нибулон", Герой Украины Алексей Вадатурский вместе с женой Раисой.
- Противник целился исключительно по гражданским объектам – жилым домам, саду, школе, офисным центрам.
Смотрите видео о ночном обстреле Николаева: