Ким Кардашян встала на колени перед голым мужчиной на провокационном фото
Светская львица и бизнесвумен Ким Кардашян раньше обнажалась ради рекламы своего бренда KKWBEAUTY, а теперь она снялась с голым мужчиной.
Провокационный кадр Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram. Фото посвящено запуску новой палетки синих теней из ее косметического бренда.
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Ким Кардашян с голым мужчиной
На фото 37-летняя звезда предстала в латексном голубом боди и прозрачных ботфортах. Ким позировала в странной позе, стоя на четвереньках на диване, в то же время абсолютно обнаженный мужчина держит для нее зеркало.
Автором снимка стал известный фотограф Дэвид Лашапель.
Источник: 24 Канал
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