Ким Кардашян встала на колени перед голым мужчиной на провокационном фото

Светская львица и бизнесвумен Ким Кардашян раньше обнажалась ради рекламы своего бренда KKWBEAUTY, а теперь она снялась с голым мужчиной.

Провокационный кадр Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram. Фото посвящено запуску новой палетки синих теней из ее косметического бренда.

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Ким Кардашян с голым мужчиной

На фото 37-летняя звезда предстала в латексном голубом боди и прозрачных ботфортах. Ким позировала в странной позе, стоя на четвереньках на диване, в то же время абсолютно обнаженный мужчина держит для нее зеркало.

Автором снимка стал известный фотограф Дэвид Лашапель.