Кинокомпания MGM взялась за съемки нового фильма "Робокоп возвращается"

Медиакомпания Metro-Goldwyn-Mayer объявила о работе над новой лентой "Робокоп возвращается", которая будет создана на основе оригинального сюжета фильма 1987 года "Робот-полицейский".

По словам создателей ленты, фильм будет основан на сюжете первой кинокартины франшизы, сценарий которого тогда написали Эд Ноймайер и Майкл Майнер. Однако преставители компании также добавляют, что новый сюжет еще не использовали ни в одном из фильмов-продолжениях "Робокопа".

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Режиссером ленты стал Нил Бломкамп (известный по фильму "Район № 9"), а Ноймайер и Майнер выступили в роли продюсеров. Над обновленным сценарием уже работает Джастин Родес, который известен участием в написании сценария "Терминатор 6").

Знаменитый фильм "Робот-полицейский" (1987) рассказывает о детройтском полицейском, превращенном после смерти в киборга. Американский фантастический боевик режиссера Пола Верховена 1987-го года основал целую франшизу, которая включает не только оригинальный фильм, но и фильмы-продолжения, телесериал, мини-сериал, видеоигры и комиксы. Только в 2014 году киностудия MGM представила ремейк первого фильма.



Кадр из фильма "Робот-полицейский" (1987)