Как российские производители опасных "Кинжалов" торгуют с Европой: расследование The Insider

Расследователи утверждают, что российские производители ракет типа "Кинжал" импортируют детали и оборудование из стран Европейского Союза. И происходит это потому, что они не попали под санкции.

В среду, 25 октября, журналисты обнародовали соответствующий материал. Они подчеркивают, что это самая опасная из управляемых ракет, которой владеет Россия. Стоимость изготовления одного "Кинжала" составляет 10 миллионов долларов.

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Российские ракеты – европейский след

В первую очередь нужно знать, что "Кинжалы" производит корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" из Коломны. Она входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

В расследовании говорится, что завозят необходимые для производства этих ракет компоненты из Европы. К примеру, камеры тепла и холода производства Espec КБМ получает от московского ООО "Остек-Тест". Эта фирма уже даже после начала полномасштабного вторжения импортировала оборудование из Польши.

А вот токарные станки российскому оружейному производителю поставляла фирма "KEB-Рус". Это партнер германской компании KEB. Закупал он у нее уже во время широкомасштабной войны, среди прочего, кабели.

Ружейные сверла и другие инструменты Россия получала от производителя Sandvik с юридическим названием ООО "Мир станочника". В свою очередь, эта фирма поставляла детали компании IR-Logistik GmbH, базирующейся в Берлине.

Разработчиком "мозгов" для "Кинжалов" называют также Научно-исследовательский центр электронных приборов, входящий в "Ростех". Его подрядчик – АО "Радиант-ЭК", поставлявшее интегральные микросхемы и непосредственно КБМ. "Радиант-ЭК" продолжает импорт во время войны: импортирует из Германии катушки и ленты для защитной упаковки электронных компонентов,

– пишут расследователи.

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Вспомним напоследок, что не так давно Investigate Europe писало, что Европа продолжает импортировать из России металлы на миллиарды евро. Речь идет о сырье на сумму около 13 миллиардов, которое было завезено из вражеского государства из-за недостаточных санкционных ограничений.