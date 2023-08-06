Россия могла запускать ракеты по Украине через Беларусь: Ступак предположил, на что был расчет

Украина подверглась очередному массированному ракетному обстрелу России. На этот раз оккупанты пытались показать, что запускают "Кинжалы" с территории Беларуси, чтобы вызвать желаемый для себя ответ.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он поддержал версию Воздушных сил, согласно которой пролет ракет над Беларусью мог быть провокацией.

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Главная цель – спровоцировать Украину

Россия долгое время использует территорию Беларуси для атак по Украине, а также – информационного шантажа. Однако вчера Силы обороны зафиксировали фальшивые пуски с территории Беларуси, которые действительно могли произвести из России.

“Расчет оккупантов мог быть на то, что Воздушные силы ВСУ побоятся сбивать эти ракеты. Или другой вариант: если бы воздушные силы сбили эти ракеты в белорусском воздушном пространстве, они могли бы упасть на гражданские объекты этой страны и таким образом настроить против Украины местное население”, – предположил Ступак.

Иван Ступак о пусках "Кинжалов" через Беларусь: смотрите видео

Что говорят в Воздушных силах

По предварительной информации, озвученной Юрием Игнатом, Россия запустила аэробаллистические ракеты "Кинжал" из Тамбова, после чего они пролетели над территорией Беларуси. В то время как ракеты находились в воздушном пространстве Беларуси, Россия также имитировала пуск на территории этой страны.

Украинские чиновники придерживаются мнения, что подобные провокации направлены на то, чтобы втянуть Беларусь в войну с Украиной.

Что известно о российских провокациях в Беларуси