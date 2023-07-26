Россия запускала "Кинжалы" по Украине: сколько летели на Староконстантинов, где упали обломки
Источник:Воздушные силы ВСУ
Захватчики атаковали наше государство десятками крылатых ракет. Среди них были и опасные "Кинжалы". Они летели на город Староконстантинов в Хмельницкой области.
В среду, 26 июля, по всей территории Украины дважды раздавалась тревога и была угроза ракетных попаданий. Однако противовоздушная оборона – не спала. Как отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, Староконстантинов был целью номер один для оккупантов, поскольку там расположена авиабаза.
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ПВО отразила атаку
Собственно, около 19:00 во время второго массированного удара оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и атаковали Хмельнитчину четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал".
Относительно последствий пусков Х-47 "Кинжал" (и работе по ним ПВО – 24 Канал) информация уточняется (по состоянию на 21:45, 26 июля),
– говорится в источнике.
Однако впоследствии первый заместитель председателя ОВА Сергей Тюрин, комментируя эту атаку, поблагодарил Силы ПВО и констатировал, что им удалось отразить удар. По его словам, обломки ракет упали в населенных пунктах Хмельницкого района.
Мы снова были под массированным ударом врага. Обломки ракеты упали на территории частного дома в Староконстантиновской общине. Поврежден автомобиль.
Обратите внимание! Как отметил Тюрин, по предварительной информации, пострадавших нет в результате этого массированного удара.
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В общем об ударе
- Следует отметить, что нашим Силам ПВО во время первого ракетного обстрела, который был в обед 26 июля, удалось сбить 3 опасных ракеты морского базирования типа "Калибр".
- Ближе к вечеру захватчики выпускали ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555. ПВО обезвредило 33 таких целей.
- На эту атаку, конечно, отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он констатировал, что есть попадание и повреждение, однако в целом Силы ПВО – молодцы.
- Известно, что наша противовоздушная оборона успешно отработала в Тернопольской, Кировоградской и Житомирской областях.