Россия запускала "Кинжалы" по Украине: сколько летели на Староконстантинов, где упали обломки

Захватчики атаковали наше государство десятками крылатых ракет. Среди них были и опасные "Кинжалы". Они летели на город Староконстантинов в Хмельницкой области.

В среду, 26 июля, по всей территории Украины дважды раздавалась тревога и была угроза ракетных попаданий. Однако противовоздушная оборона – не спала. Как отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, Староконстантинов был целью номер один для оккупантов, поскольку там расположена авиабаза.

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ПВО отразила атаку

Собственно, около 19:00 во время второго массированного удара оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и атаковали Хмельнитчину четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал".

Относительно последствий пусков Х-47 "Кинжал" (и работе по ним ПВО – 24 Канал) информация уточняется (по состоянию на 21:45, 26 июля),

– говорится в источнике.

Однако впоследствии первый заместитель председателя ОВА Сергей Тюрин, комментируя эту атаку, поблагодарил Силы ПВО и констатировал, что им удалось отразить удар. По его словам, обломки ракет упали в населенных пунктах Хмельницкого района.

Мы снова были под массированным ударом врага. Обломки ракеты упали на территории частного дома в Староконстантиновской общине. Поврежден автомобиль.

Обратите внимание! Как отметил Тюрин, по предварительной информации, пострадавших нет в результате этого массированного удара.

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В общем об ударе