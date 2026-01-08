Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Кирилла Буданова в Facebook.

Буданов опубликовал фото в костюме, находясь 7 января во Франции.

Это был второй день переговоров с украинскими партнерами в Париже. Стороны обсуждали вопросы мира и безопасности.

Имели плодотворный разговор с советниками по вопросам национальной безопасности и встречу с делегацией США. Ключевые темы: гарантии безопасности и координация дальнейших шагов для приближения справедливого мира. Также провел профессиональную встречу с коллегами из французской военной разведки и лично ее руководителем - генералом Жаком Лангладом де Монгро,

– рассказал Буданов.

В комментариях активно взялись обсуждать одежду главы ОП.

"Буданов в гражданском элегантном костюме!!! Неожиданно!" – написали пользователи.

Они отметили, что ему идет костюм.

Очень приятно видеть генерала в костюме,

– также писали украинцы.

