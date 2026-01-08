Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Кирилла Буданова в Facebook.
Что известно о первых переговорах Буданова на посту главы ОП?
Буданов опубликовал фото в костюме, находясь 7 января во Франции.
Это был второй день переговоров с украинскими партнерами в Париже. Стороны обсуждали вопросы мира и безопасности.
Имели плодотворный разговор с советниками по вопросам национальной безопасности и встречу с делегацией США. Ключевые темы: гарантии безопасности и координация дальнейших шагов для приближения справедливого мира. Также провел профессиональную встречу с коллегами из французской военной разведки и лично ее руководителем - генералом Жаком Лангладом де Монгро,
– рассказал Буданов.
В комментариях активно взялись обсуждать одежду главы ОП.
"Буданов в гражданском элегантном костюме!!! Неожиданно!" – написали пользователи.
Они отметили, что ему идет костюм.
Очень приятно видеть генерала в костюме,
– также писали украинцы.
Назначение Буданова на главу ОП: что известно?
2 января Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента Украины.
Впоследствии президент рассказал, что обсудил с Будановым приоритетные задачи на его новой должности. Среди них нет информационной политики.
По словам Зеленского, новый глава ОП будет заниматься обменами пленными вместе с министром обороны Рустемом Умеровым.