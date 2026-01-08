Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Кирила Буданова у Facebook.
Дивіться також Знайде підхід до Віткоффа та Кушнера: політолог натякнув на козир Буданова в переговорах
Що відомо про перші переговори Буданова на посаді глави ОП?
Буданов опублікував фото у костюмі, перебуваючи 7 січня у Франції.
Це був другий день перемовин з українськими партнерами у Парижі. Сторони обговорювали питання миру та безпеки.
Мали плідну розмову з радниками з питань національної безпеки та зустріч із делегацією США. Ключові теми: гарантії безпеки та координація подальших кроків для наближення справедливого миру. Також провів професійну зустріч із колегами з французької воєнної розвідки та особисто її керівником — генералом Жаком Лангладом де Монгро,
– розповів Буданов.
У коментарях активно взялися обговорювати одяг голови ОП.
"Буданов у цивільному елегантному костюмі!! Неочікувано!" – написали користувачі.
Вони відзначили, що йому личить костюм.
Дуже приємно бачити генерала в костюмі,
– також писали українці.
Призначення Буданова на голову ОП: що відомо?
2 січня Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова керівником Офісу Президента України.
Згодом президент розповів, що обговорив з Будановим пріоритетні завдання на його новій посаді. Серед них немає інформаційної політики.
За словами Зеленського, новий очільник ОП займатиметься обмінами полоненими разом з міністром оборони Рустемом Умєровим.