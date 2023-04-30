Каждого военного преступника России найдут и уничтожат, – Буданов обещает возмездие оккупантам

Российское руководство не заботят человеческие потери со своей стороны. Страна-агрессор может мобилизовать около 20 тысяч россиян ежемесячно.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов. В то же время он заверил, что у Украины достаточно собственных сил и средств, чтобы найти российских преступников, которые убивали или издевались над людьми.

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Все виновные будут наказаны

Каждый, кто совершил военные преступления или преступления против человечности в Украине, в том числе вопиющие, например, групповое изнасилование или убийство гражданских и детей, будет найден и уничтожен в любой части мира,

– заявил Буданов.

Кроме того, он добавил, что его прогнозы о распаде России могут показаться слишком оптимистичными, однако он будет придерживаться своей позиции.

"Могу сказать только одно – время покажет", – подчеркнул глава ГУР.

Генштаб России хочет присвоить все ЧВК

Буданов также заявил, что между российскими военизированными формированиями нет единства. Поэтому Генштаб России планирует взять под контроль частные военные компании.

По его словам, в России хотят создать определенную главную организацию, которая будет руководить и командовать всеми "этими парамилитарными формированиями".

К слову, недавно владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пригрозил вывести своих боевиков из Бахмута, если российское военное командование не предоставит больше боеприпасов.

Аналитики ISW считают, что такими заявлениями Пригожин, вероятно, пытается восстановить доступ к большему количеству боеприпасов, поскольку Путин снова делает перестановки в российском военном руководстве.

Напомним, что наши воины за минувшие сутки уничтожили еще 470 оккупантов. Таким образом, общее количество убитых захватчиков в Украине составляет 190 510 человек.

Кроме того, Россия теряет много техники, в частности: