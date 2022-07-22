путин ли это вообще, – глава разведки неоднозначно прокомментировал визит диктатора в Иран

Состояние здоровья российского диктатора владимира путина не оставляет без внимания все разведки мира. Украинская не стала исключением.

Руководителю Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову уже неоднократно приходилось комментировать состояние здоровья путина. И не только ему, но и директор ЦРУ тоже отвечал на вопросы о здоровье главы кремля.

Очередной вопрос о здоровье путина Буданову задали после того, как кровавый российский диктатор посетил Иран.

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Кирилл Буданов решил дать прямой и четкий ответ. Зато "оставил интригу", указав на действия Путина.

"Посмотрите на момент выхода условного путина из самолета. путин ли это вообще?", – заявил Буданов в эфире телемарафона.

Вопрос о здоровье путина затрагивался уже неоднократно. Американские СМИ со ссылкой на своих чиновников писали, что в апреле он прошел курс лечения от рака на поздней стадии.

Именно в Иране президент Турции Эрдоган заставил путина ждать его перед камерами. Эти несколько минут путин провел постоянно шатаясь, перебирая руками и бормоча себе что-то под нос.

Так Эрдоган отомстил ему за предыдущую встречу, когда пришлось ждать турецкому лидеру. В общем опоздание для путина – привычная вещь. Однако в этот раз досталось именно ему.

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