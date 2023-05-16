Буданов намекнул, что ГУР имеет отношение к подрыву пропагандистов в России

В России и на временно оккупированных территориях время от времени взрываются автомобили пропагандистов и коллаборантов. И, если раньше Украина отрицала причастность к взрывам, то сейчас, вероятно, подтвердила свой след в этом.

Об этом сообщил глава ГУР МО Кирилл Буданов. По его словам, "разведка достала уже многих".

Смотрите также У Путина проблемы с чрезмерным употреблением наркотиков – Буданов

ГУР причастна к подрыву россиян и предателей

Во время интервью у главы разведки спросили, являются ли целями для ГУР топ-пропагандисты России – Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян и другие.

Мы достали уже многих. Есть публичные медийные случаи, которые стали достоянием общества,

– сказал он.

Буданов подтвердил причастность ГУР к подрывам врагов: смотрите видео

В то же время начальник разведки отказался уточнить, причастна ли ГУР к недавнему подрыву автомобиля военного преступника Захара Прилепина.

"Если вы меня спрашиваете о конкретных личностях, тогда я должен вам ответить, как классически соответствуют спецслужбы мира: мы не можем комментировать эту ситуацию, подтвердить или опровергнуть", – отрезал Буданов.

Следует напомнить, что ранее глава ГУР обещал возмездие всем виновным россиянам. Он заверил, что у Украины достаточно собственных сил и средств, чтобы найти российских преступников, которые убивали или издевались над гражданами.

"Каждый, кто совершил военные преступления или преступления против человечности в Украине, в том числе очень вопиющие, например, групповое изнасилование или убийство гражданских и детей, будет найден и уничтожен в любой части мира", – заявил Буданов.

Что предшествовало