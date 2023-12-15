В ответ за Буданова: Украина объявила в розыск патриарха Кирилла

На сайте Министерства внутренних дел Украины 15 декабря появилась интересная карточка с поиском человека. Так, МВД объявило в розыск российского патриарха Кирилла Гундяева.

На сайте МВД отмечено, что Гундяев скрывается от органов досудебного расследования. Российский патриарх также обвиняется в двух статьях.

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Патриарха Кирилла разыскивает Украина

На карточке, которую опубликовало Министерство внутренних дел Украины, указано, что Кирилл Гундяев исчез 11 ноября 2023 года в Москве, тем самым избегая следствия по совершенным преступлениям.



Патриарха Кирилла объявили в международный розыск / Скриншот 24 Канала

Разыскивает российского патриарха Служба безопасности Украины. В частности, Гундяева обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям, а также в ведении агрессивной войны или агрессивных военных действий.



Гундяева обвиняют по двум статьям / Скриншот 24 Канала

Следует отметить, что если Гундяева все же привлекут к следствию и докажут в судебном порядке его причастность к военным преступлениям, то ему может грозить от 10 до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. Гундяеву уже также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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