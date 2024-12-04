Залезь обратно в свою коробку, – Кэллог ответил российскому олигарху Малофееву

Российский олигарх Константин Малофеев заявил, что Путин не согласится на мирное предложение Дональда Трампа. Будущий спецпредставитель по вопросам войны России против Украины Кит Келлог отреагировал на слова россиянина.

Келлог посоветовал Малофееву понять, кто такой Дональд Трамп. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Что заявил Келлог

Будущий спецпредставитель по вопросам войны России против Украины предупредил российского олигарха о том, что не стоит недооценивать Трампа.

Залезь обратно в свою коробку и лучше пойми президента Трампа, потому что, очевидно, ты не понимаешь, и ты точно не понимаешь Соединенные Штаты Америки,

– сказал Келлог.

Напомним, что Константин Малофеев спонсировал сепаратистов на Донбассе. Кроме этого, он также финансировал Игоря Стрелкова и бывшего премьер-министра так называемой "ДНР" Бородая.

3 декабря Келлог впервые прокомментировал позицию Дональда Трампа относительно войны в Украине. По его мнению, одним из ключевых стремлений Трампа является выполнить обещание о прекращении войны.