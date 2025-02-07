Спецпредставитель Трампа Кэллог встретился с послом Украины в США

Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог 6 февраля встретился с госпожой послом Украины в США Оксаной Маркаровой. Это была первая встреча американского чиновника с украинским дипломатом на новой должности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Оксаны Маркаровой в фейсбуке.

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Как прошла встреча Келлога и Маркаровой

Госпожа посол написала, что это была не первая ее встреча с генералом Китом Келлогом вообще. Однако это была первая встреча с американским чиновником в его официальном статусе спецпредставителя по вопросам Украины и России, на которую его назначил Президент Трамп 3 февраля.

Провели обстоятельную дискуссию со спецпредставителем и его командой и моими коллегами,

– написала Маркарова.



Оксана Маркарова встретилась с Китом Келлогом / Фото из фейсбука госпожи посла Украины в США

С украинской стороны участие во встрече также приняли атташе по вопросам обороны Украины Борис Кременецкий и его заместитель Денис Сиеник.

К слову, СМИ писали, что спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог может посетить Киев уже 20 февраля. Эту дату, предварительно, предложила американская сторона.