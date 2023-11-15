Китай должен подтвердить свою позицию: каких результатов ждать от встречи Си и Байдена

Глава Китая Си Цзиньпин 15 ноября прибыл в США – впервые за последние шесть лет. В Сан-Франциско он должен встретиться с президентом США Джозефом Байденом.

Важно, что переговоры лидеров двух влиятельнейших в мире государств нацелены на достижение определенного результата. Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев сказал 24 Каналу, что об этом свидетельствует тщательная подготовка встречи Байдена и Си Цзиньпина, длившаяся почти пол года.

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По всем канонам дипломатии

Подготовка встречи проходила по всем канонам классической дипломатии. Сначала шли переговоры на уровне заместителей делегации. Затем – на уровне заместителей министров иностранных дел и заместителей министров обороны. Далее – в США прибыл глава МИД Китая Ван И. Теперь наконец-то проходит встреча Байдена и Си Цзиньпина.

Очевидно, что эти переговоры нацелены на достижение определенного результата, новых договоренностей, на урегулирование и укрепление доверия между двумя государствами,

– подчеркнул Краев.

Сегодня понятно, что Китай не готов оказывать России военную помощь. Если она и поступала, то от частных китайских компаний, которые сразу попадали под американские санкции. Также помощь шла из Северной Кореи.

В преддверии визита Си Цзиньпина в США, советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты окончательно уверены, что " Китай не поставил России оружие в рамках войны против Украины". Он добавил, что такая оценка сделана на информации, полученной в первой половине ноября. В то же время она будет проверена еще.

США, вероятно, донесли Китаю мнение о том, что не стоит оказывать помощь России. Оказалось, что экономическое сотрудничество с Вашингтоном для Пекина намного интереснее и выгоднее.

Две стороны новой "холодной войны" не сходятся политически, идеологически и имеют экономические взаимные претензии. Однако, они готовы общаться и создавать новые правила международной игры. В отличие от России, США и Китай понимают, что большая война никому не нужна,

– заметил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".

Каких результатов следует ожидать от встречи Джозефа Байдена и Си Цзиньпина: смотрите видео

Китай всегда реагировал на эти заявления России

Эти переговоры лидеров США и Китая по идеальному развитию событий должны стать частью целой серии встреч на уровне делегаций министерств. В частности, министров обороны, потому что вопрос военного сотрудничества является наиболее критичным и охватывает вопросы Украины, Тайваня, Ближнего Востока.

В этом смысле от этих переговоров следует ожидать прежде всего определенного понимания позиции Китая в отношении России и демонстрации намерения, что Пекин не собирается полноценно помогать Москве,

– подчеркнул Краев.

Китай имеет мощный рычаг влияния на Россию в сдерживании ее от применения оружия массового уничтожения. В 2022 году, как только Россия угрожала ядерным оружием или обострялась ситуация на Запорожской АЭС, Китай всегда реагировал.

"Пекин подчеркивал, что подобное развитие недопустимо. Сейчас он должно еще раз подтвердить эту позицию. Принципиально важным будет для Украины, если Китай станет политическим игроком, который будет сдерживать Россию от расширения агрессии", – отметил Александр Краев.

Встреча Джозефа Байдена и Си Цзиньпина