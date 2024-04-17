"Си готов ограничить возможности России": почему Китай активизировался в вопросах о войне в Украине

Китай начал активнее приобщаться к урегулированию войны в Украине. Си Цзиньпин заявил, что поддерживает проведение мирной конференции в Швейцарии, если в ней примут участие и Россия, и Украина.

Также он отмечал в разговоре с Олафом Шольцем, что Европе не стоит эскалировать ситуацию, предоставляя военную поддержку Украине. Руководитель Центра общественной аналитики “Вежа” Валерий Клочок предположил в разговоре с 24 Каналом, что Си Цзиньпин таким образом призывает США и Европу вместе с Китаем способствовать прекращению этой войны.

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Продолжаются диалоги

Со стороны Вашингтона постоянно звучит обеспокоенность тем, что Пекин повышает объемы сотрудничества с Россией.

Именно поэтому глава Китая, вероятно, демонстрирует, что готов ограничить возможности России в ведении боевых действий,

– подчеркнул он.

Си Цзиньпин в течение нескольких месяцев не делал подобных заявлений. Они прозвучали после встречи с канцлером Германии, накануне визита главы Китая во Францию. К тому же Париж пригласил Москву на международную церемонию по случаю 80-летия высадки союз союзников в Нормандии.

Все это все указывает на то, что сейчас продолжаются очень серьезные диалоги на высшем уровне, в частности по вопросу прекращения войны,

– отметил Клочок.

В значительной степени эта активизация Китая связана с тем, что страна начала набирать экономические обороты в первом квартале 2024 года и демонстрирует экономический рост на уровне более 5% в годовом измерении. Пекин начал закупать много нефти, и в частности поэтому цена на нее начала расти.

Также Китай проявляет инициативу в готовности урегулировать конфликт на Ближнем Востоке и повлиять на Иран. Министр иностранных дел Ван И провел разговор со своим иранским коллегой и заверил, Иран "не стремится к эскалации".

"Этот сложный геополитический "пасьянс" указывает на то, что Китай начал публично демонстрировать готовность контролировать многие процессы в мире. Он может это делать именно через свое экономическое сотрудничество с различными странами, в частности с Ираном и Россией", – объяснил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Роль Китая становится очень значительной

Для Китая, как отметил Си Цзиньпин, важно поддерживать промышленные логистические цепочки и связи ради стабильности и построения будущего. Согласно риторике Китая это означает, что он готов работать с Европой, но без США. Цель Пекина – разорвать связь Европы и Соединенных Штатов.

В то же время в западных СМИ продвигается нарратив о том, что, мол, Китай может повлиять на войну России против Украины. Однако он требует соответствующих шагов и от Европы.

"Из-за того, что США потеряли на данном этапе возможность урегулировать мощные процессы, Китай демонстрирует свое влияние на Иран. Также Си Цзиньпин совершит визиты во Францию, Венгрию. Это указывает на то, что сейчас несколько меняется геополитическая ситуация и роль Китая становится очень значительной", – подчеркнул Валерий Клочок.

Заявления Си Цзиньпина относительно войны в Украине

Лидер Китая провел разговор с канцлером Германии, во время которого сделал ряд заявлений. Си Цзиньпин сформулировал "четыре принципа" урегулирования конфликта в Украине. Он отметил, что нужно сконцентрироваться на "поддержании мира и стабильности". Также необходимо предотвращать поиск достижения корыстных целей. Кроме этого, важно "охладить ситуацию и не подливать масла в огонь".

Также глава КНР поддержал идею проведения международной мирной конференции в Швейцарии. Однако он отметил, что в ней должны принять участие и Украина, и Россия.

В то же время в американском Институте изучения войны проанализировали заявления Си Цзиньпина во время встречи с Шольцем и сделали выводы, что риторика главы Китая является достаточно нейтральной и он не занимает конкретную позицию. Си Цзиньпин дал расплывчатые сигналы канцлеру Германии по Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что верит в помощь Китая в восстановлении справедливого мира для Украины. Он поблагодарил Олафа Шольца за его "сигналы из Пекина" в контексте подготовки к первому глобальному Саммиту мира в Швейцарии.