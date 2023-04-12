Цель Вашингтона – "навалять" Путину так, чтобы Китаю не хотелось брать Тайвань, – политик из США

Китай провел военные учения вокруг Тайваня. Ситуация продолжает "накаляться". США важно поражение России, чтобы показать КНР, как может закончиться попытка воевать с Тайванем.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. По его словам, в Штатах очень серьезно рассматривают военную угрозу со стороны Китая.

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США важно поражение России

Рашкин отметил, что ситуация вокруг Тайваня продолжает "накаляться". По его мнению, чем дольше России удается продолжать войну в Украине, тем больше это создает ощущение, что Китай все-таки нападет на Тайвань.

Ощущение, что все движется к военной развязке, к сожалению, только увеличивается. Наша цель "навалять" Путину так, чтобы Китаю не хотелось. Возможно, контрнаступление нашей дипломатии с Китаем поможет показать им, что удары идут в обе стороны, что это плохо закончится для КНР.

– сказал он.

Политик из США вспомнил заявления лидера Китая Си Цзиньпина о том, что он хочет, чтобы китайская армия была готова к войне с Тайванем к 2027 году. Поэтому США очень серьезно рассматривают военную угрозу со стороны Китая.

Рашкин о ситуации вокруг Тайваня: смотрите видео

Китай провел военные учения по окружению Тайваня