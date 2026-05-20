В 2025 году Народно-освободительная армия Китая тайно проводила учения для около 200 российских военнослужащих. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на данные Reuters и европейских разведывательных служб.

Смотрите также Китайцы приветствовали Путина криками: переговоры с Си Цзиньпином стартовали, лидеры подписали соглашения

Что известно о тайном соглашении России и Китая?

Обучение российских военных проходили на военных объектах в Пекине, Нанкине, Шицзячжуане и Чжэнчжоу. Основной акцент делался на современных боевых технологиях, в частности применении беспилотников.

Россиян обучали тактике использования FPV-дронов, взаимодействия разведывательных БПЛА с минометными расчетами, а также методам противодействия вражеским беспилотникам. По данным разведок, часть военнослужащих, проходивших подготовку в КНР, имела достаточно высокие звания, что позволяет им передавать полученные знания дальше по командной цепи. Также сообщается, что некоторые из них уже были развернуты на оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму и Запорожской области.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Отдельно отмечается, что между Москвой и Пекином существовала договоренность о взаимном обучении военных, которая не предусматривала публичной огласки. Аналитики ISW предполагают, что Китай может использовать опыт войны в Украине для тестирования собственных военных доктрин и технологий, а также для дальнейшего совершенствования тактики современного боя.

Почему Китай остается важными союзником для России?

Китай и Россия остаются стратегическими партнерами, которых объединяют общие геополитические интересы и взаимная экономическая выгода. Обе страны декларируют стремление к "многополярному миру" и пытаются уменьшить влияние США и Запада, при этом Китай обеспечивает России дипломатическое прикрытие на международной арене.

В экономическом измерении Россия все больше зависит от КНР: поставляет дешевые энергоносители, а взамен получает промышленные товары, электронику и технологические компоненты. Важную роль играют и товары двойного назначения, которые косвенно поддерживают российский военно-промышленный комплекс и позволяют продолжать войну.

Путин приехал в Китай: что известно

Владимир Путин прибыл в Китай для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, во время которой стороны планируют подписать около 40 документов о сотрудничестве. Основные переговоры были запланированы на 20 мая и касались международных вопросов, а также развития торгово-экономических отношений между странами.

К слову. Визит Путина происходит сразу после встречи китайского лидера с Дональдом Трампом. Эксперт по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона, магистр внешней политики Наталья Плаксиенко-Бутырская, отметила для 24 Канала, что российский диктатор будет пытаться узнать важную для него информацию. Впоследствии поведение Путина будет свидетельствовать о чем они договорились.

Уже позже в Пекине состоялась официальная встреча Путина и Си Цзиньпина, которая сопровождалась торжественными церемониями, в частности почетным караулом, военным оркестром и символическими мероприятиями на площади Тяньаньмэнь. Визит носил подчеркнуто демонстративный характер и акцентировал внимание на стратегическом партнерстве двух государств.

По сообщениям российских пропагандистских медиа, по итогам переговоров было подписано совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Также стороны договорились о реализации ряда совместных проектов, в частности в энергетической сфере и других ключевых отраслях.

Помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что кроме энергетических инициатив были согласованы и другие "очень важные" вопросы, однако детали договоренностей пока не раскрываются.