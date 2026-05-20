У 2025 році Народно-визвольна армія Китаю таємно проводила навчання для близько 200 російських військовослужбовців. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на дані Reuters та європейських розвідувальних служб.

Що відомо про таємну угоду Росії та Китаю?

Навчання російських військових проходили на військових об'єктах у Пекіні, Нанкіні, Шицзячжуані та Чженчжоу. Основний акцент робився на сучасних бойових технологіях, зокрема застосуванні безпілотників.

Росіян навчали тактики використання FPV-дронів, взаємодії розвідувальних БпЛА з мінометними розрахунками, а також методам протидії ворожим безпілотникам. За даними розвідок, частина військовослужбовців, які проходили підготовку в КНР, мала достатньо високі звання, що дозволяє їм передавати отримані знання далі по командному ланцюгу. Також повідомляється, що деякі з них уже були розгорнуті на окупованих територіях України, зокрема в Криму та Запорізькій області.

Окремо зазначається, що між Москвою та Пекіном існувала домовленість про взаємне навчання військових, яка не передбачала публічного розголосу. Аналітики ISW припускають, що Китай може використовувати досвід війни в Україні для тестування власних військових доктрин і технологій, а також для подальшого вдосконалення тактики сучасного бою.

Чому Китай залишається важливими союзником для Росії?

Китай і Росія залишаються стратегічними партнерами, яких об'єднують спільні геополітичні інтереси та взаємна економічна вигода. Обидві країни декларують прагнення до "багатополярного світу" та намагаються зменшити вплив США і Заходу, при цьому Китай забезпечує Росії дипломатичне прикриття на міжнародній арені.

В економічному вимірі Росія дедалі більше залежить від КНР: постачає дешеві енергоносії, а натомість отримує промислові товари, електроніку та технологічні компоненти. Важливу роль відіграють і товари подвійного призначення, які опосередковано підтримують російський військово-промисловий комплекс і дозволяють продовжувати війну.

Путін приїхав у Китай: що відомо

Володимир Путін прибув до Китаю для зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном, під час якої сторони планують підписати близько 40 документів про співпрацю. Основні переговори були заплановані на 20 травня та стосувалися міжнародних питань, а також розвитку торговельно-економічних відносин між країнами.

До слова. Візит Путіна відбувається відразу після зустрічі китайського лідера із Дональдом Трампом. Експертка з питань Азійсько-Тихоокеанського регіону, магістерка зовнішньої політики Наталія Плаксієнко-Бутирська, зазначила для 24 Каналу, що російський диктатор буде намагатися дізнатися важливу для нього інформацію. Згодом поведінка Путіна буде свідчити про що вони домовилися.

Вже згодом у Пекіні відбулася офіційна зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна, яка супроводжувалася урочистими церемоніями, зокрема почесною вартою, військовим оркестром і символічними заходами на площі Тяньаньмень. Візит мав підкреслено демонстративний характер і акцентував увагу на стратегічному партнерстві двох держав.

За повідомленнями російських пропагандистських медіа, за підсумками переговорів було підписано спільну заяву про зміцнення всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм. Також сторони домовилися про реалізацію низки спільних проєктів, зокрема в енергетичній сфері та інших ключових галузях.

Помічник Путіна Юрій Ушаков зазначив, що окрім енергетичних ініціатив були погоджені й інші "дуже важливі" питання, однак деталі домовленостей наразі не розкриваються.