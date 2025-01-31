Рухнет ли экономика России после приостановки торговли нефтью с Индией и Китаем

Китай и Индия приостановили торговлю российской нефтью из-за санкций, выросли тарифы на танкерные перевозки. В прошлом году Индия импортировала 36% сырой нефти страны-агрессора, Китай – ориентировочно 20%. Китай искусно обходит санкции. Когда есть определенные сложности в закупках, он ищет способы, как их обойти и дальше платить России.

Об этом в эфире 24 Канала отметил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов, подчеркнув, что поддержка российской энергетической экономики – это часть китайского плана в отношении самой России.

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Экономика России будет держаться на поддержке Китая

Россиянам в дальнейшем будет сложнее от определенных запретов и ограничений, которые введены в частности относительно ее флота, но, как заметил Харитонов, надеяться, что это существенно ударит по России и что она не найдет путей, как это обойти – не стоит.

Относительно Индии ситуация несколько иная. Представители Индии всегда отмечают, что они ведут торговлю с россиянами в рупиях. Это означает, что Россия никуда не может направить эти средства, чем как на торговлю с самой Индией.

"Российская экономика будет работать, пока ее поддерживает Китай. Есть конкретные цифры. Российско-индийская торговля – это ориентировочно 60 миллиардов долларов, китайско-российская за 2023 – 2024 годы превышает 240 миллиардов долларов, в том числе это касается энергоресурсов", – озвучил Харитонов.

КНР учит Россию обходить санкции

Китай, по убеждению президента ОО "Либерально-демократическая лига Украины", идеологически поддерживает российскую войну в Украине. С тех пор как Си Цзиньпин, по словам Харитонова, верифицировал полномасштабное вторжение, а произошло это в начале февраля во время кровавой Олимпиады-2022 в Пекине, ничего не менялось.

Харитонов отметил, что Китай всегда помогал России. Теперь уже и НАТО признало, что именно Китай является источником продолжения российской войны в Украине.

Все это время Россия способна вести боевые действия и совершать свои преступления с помощью Китая: экономической, финансовой, политической, гуманитарной, культурной, медийной,

– подчеркнул Харитонов.

Президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" отметил, что в 2022 году, когда Россия только начала полномасштабное вторжение, Пекин делегировал одного из своих вице-премьеров в межправительственную российско-китайскую группу. Она специализируется как раз на помощи России в обхождении санкций.

Но и сам Китай учится приспосабливаться к этим реалиям, потому что рано или поздно, а вероятно с 2029 года, Китай начнет собственную войну против Тайваня, Филиппин, Японии, Южной Кореи и самих США,

– спрогнозировал Харитонов.

Он убежден, что является большой ошибкой думать, что Пекин нейтрален и что ему просто экономически выгодно удерживать Россию как государство. На самом же деле, отношения России и Китая, со слов Харитонова, это идеологическая история.

Отметим, что главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус высказал мнение, что санкции могут привести к тяжелому кризису в российской экономике. Он предполагает, что Москва сможет поставлять нефть, но не сможет получать за нее американские доллары. Поскольку в России не будет возможности получать деньги от экспорта нефти, то у нее, по словам Уса, остается ресурсов на 1 год.