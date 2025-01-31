Про це в етері 24 Каналу наголосив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов, підкресливши, що підтримка російської енергетичної економіки – це частина китайського плану щодо самої Росії.

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Економіка Росії триматиметься на підтримці Китаю

Росіянам надалі буде складніше від певних заборон та обмежень, які введені зокрема щодо її флоту, але, як зауважив Харитонов, сподіватися, що це суттєво вдарить по Росії й що вона не знайде шляхів, як це обійти – не варто.

Щодо Індії ситуація дещо інша. Представники Індії завжди наголошують, що вони ведуть торгівлю з росіянами у рупіях. Це означає, що Росія нікуди не може спрямувати ці кошти, ніж як на торгівлю з самою Індією.

"Російська економіка буде працювати, допоки її підтримує Китай. Є конкретні цифри. Російсько-індійська торгівля – це орієнтовно 60 мільярдів доларів, китайсько-російська за 2023 – 2024 роки перевищує 240 мільярдів доларів, в тому числі це стосується енергоресурсів", – озвучив Харитонов.

КНР вчить Росію обходити санкції

Китай, за переконанням президента ГО "Ліберально-демократична ліга України", ідеологічно підтримує російську війну в Україні. Відколи Сі Цзіньпін, за слів Харитонова, верифікував повномасштабне вторгнення, а відбулося це на початку лютого під час кривавої Олімпіади-2022 у Пекіні, нічого не змінювалося.

Харитонов наголосив, що Китай завжди допомагав Росії. Тепер вже й НАТО визнало, що саме Китай є джерелом продовження російської війни в Україні.

Увесь цей час Росія здатна вести бойові дії та вчиняти свої злочини за допомогою Китаю: економічною, фінансовою, політичною, гуманітарною, культурною, медійною,

– підкреслив Харитонов.

Президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" наголосив, що у 2022 році, коли Росія тільки-но розпочала повномасштабне вторгнення, Пекін делегував одного зі своїх віцепрем'єрів у міжурядову російсько-китайську групу. Вона спеціалізується як раз на допомозі Росії в обходженні санкцій.

Але й сам Китай вчиться пристосовуватись до цих реалій, бо рано чи пізно, а ймовірно з 2029 року, Китай розпочне власну війну проти Тайваню, Філіппін, Японії, Південної Кореї та самих США,

– спрогнозував Харитонов.

Він переконаний, що є великою помилкою думати, що Пекін нейтральний і що йому просто економічно вигідно утримувати Росію як державу. Насправді ж, відносини Росії та Китаю, зі слів Харитонова, це ідеологічна історія.

Зазначимо, що головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус висловив думку, що санкції можуть призвести до важкої кризи в російській економіці. Він передбачає, що Москва зможе постачати нафту, але не зможе отримувати за неї американські долари. Оскільки в Росії не буде змоги отримувати гроші від експорту нафти, то в неї, зі слів Уса, залишається ресурсів на 1 рік.