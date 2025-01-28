Про це в етері 24 Каналу наголосив політолог Ігор Чаленко, але застеріг, що може настати період адаптації й до таких реалій, тому варто вже зараз відпрацьовувати подальші кроки з послаблення Росії.

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Як США можуть діяти далі?

Політолог звернув увагу на те, що в ситуації, яка склалася, Росія поводить себе дивно. Адже для того, щоб вийти з цього кризового для неї становища, достатньо було б забезпечити додатковий дисконт на завантажені в танкери обсяги нафти.

Росія на це не пішла і тепер невідомо, що робити з цією нафтою: розвантажувати її не хочуть, платити за неї теж. Ціна виходить захмарною,

– озвучив Чаленко.

Політолог спрогнозував, що надалі може бути розширений санкційний список танкерів тіньового флоту Росії. У списку ГУР МО України їх 580, а під санкціями США наразі тільки 183.

"Також треба говорити про зниження стелі на вартість російської нафти, досить тримати її на рівні 60 доларів за барель, треба знижувати до 30. Думаю, що це рішення, до якого все ж таки дійдуть. Адже ми розуміємо, що у Трампа є загальна ідея зниження вартості нафти до 40 – 50 доларів за барель", – розповів Чаленко.

Якщо такі зміни відбудуться, то це, на думку політолога, посприяє як демпінг і покаже певні маркери на світовому ринку, не дивлячись на позицію країн ОПЕК. Вони зараз намагаються з одного боку тримати ціну, а з іншого – звітують, що попит ніби збільшується, тому треба нарощувати видобуток нафти.

Паралельно з цим, як нагадав Чаленко, самі США зняли всі заборони на видобуток нафти. Таким чином зараз в Росії створюється безліч проблем, які, за його переконанням, не вдасться розв'язати навіть в межах переговорів щодо війни в Україні.

Нагадаємо, санкції США призвели до зростання тарифів на танкерні вантажні перевезення. В Азії зупинилась торгівля російською нафтою, яку завантажували у березні, адже у Китаї виник суттєвий розрив у ціні між покупцями та продавцями.