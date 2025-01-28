Як санкції впливають на торгівлю російською нафтою

Причиною тому є великий розрив у цінах між покупцями та продавцями в Китаї після різкого зростання вартості фрахту танкерів, повідомляє 24 канал з посиланням на Reuters.

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Так 10 січня поточного року Вашингтон ввів нові санкції проти російського ланцюжка поставок нафти. Це призвело до різкого зростання фрахтових ставок на танкери, бо деякі покупці та порти в Китаї та Індії уникали санкційних суден.

Пропозиції на березневу російську нафту сорту ESPO, що експортується з тихоокеанського порту Козьміно, підскочили до премії 3-5 доларів за барель до ICE Brent на поставки в Китай після того, як фрахтові ставки для танкера Aframax на цьому маршруті зросли на кілька мільйонів доларів,

— йдеться в публікації.

Однак ще до введення санкцій, високий зимовий попит і зміцнення цін на конкуруючі сорти нафти з Ірану, призвели до зросту спотових премій на нафту сорту ESPO до Китаю до 2 доларів барель. А це є найвищим показником з початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році.

Водночас фінансовий директор індійської компанії Bharat Petroleum Corp розповів агенції минулого тижня, що компанія не отримала жодної нової пропозиції на березневі поставки, як це відбувається зазвичай. Очікується, що кількість вантажів, запропонованих на березень, зменшиться у порівнянні з січнем і груднем.

Імпорт нафти Росії до країн Азії Російська нафта становила 36% імпорту Індії та майже п’яту частину імпорту Китаю у 2024 році. Проте останні санкції спрямовані на танкери, що перевозять близько 42% російського морського експорту нафти, переважно до Китаю.

Станом на зараз підсанкційні танкери поступово вивантажують нафту в Китаї та Індії.

Зауважте! США пояснили Індії, що танкери, завантажені російською нафтою, повинні розвантажитися до 27 лютого. Водночас платежі за нафту на борту суден, що потрапили під санкції, повинні бути здійснені до 12 березня.